Es ist sozusagen ein Geben und Nehmen: Die Stadt Schifferstadt wird sich wohl an den laufenden Kosten für die neue Kreissporthalle beteiligen, der Rhein-Pfalz-Kreis an denen für die Außensportanlagen im Schul- und Sportzentrum. Denn die Einrichtungen werden von beiden – Stadt und Kreis – genutzt. Und das soll auch so bleiben.

Es ist nicht ganz unkompliziert. Die neue Kreissporthalle gehört dem Landkreis, wird während der Schulzeit intensiv vom benachbarten Paul-von-Denis-Schulzentrum genutzt – dessen