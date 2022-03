Schülerinnen und Schüler ab der 6. Klasse können am Donnerstag, 28. April nach einer zweijährigen Corona-Pause erstmals wieder am „Girls’ Day“ oder am „Boys’ Day“ in Speyer teilnehmen. Wer will, kann dann sogar der Oberbürgermeisterin über die Schulter schauen.

22 Plätze für Mädchen und elf Plätze für Jungen bietet die Stadtverwaltung Speyer demnach in diesem Jahr für den „Girls’ Day“ und den „Boys’ Day“ am 28. April an. Drei Teilnehmerinnen oder Teilnehmer können direkt im Stadtvorstand mitmachen und den Tag mit Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD), Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU) oder der Beigeordneten Irmgard Münch-Weinmann (Grüne) verbringen. Schülerinnen sollen auch Einblicke in den beruflichen Alltag einer Feuerwehrfrau, Polizistin, Architektin oder Filmemacherin bekommen. Schüler können die Berufe des Standesbeamten, Klimaschutzmanagers oder Erziehers kennenlernen.

Neben den Karrieremöglichkeiten bei der Stadtverwaltung können sich Mädchen und Jungen auch für Plätze in anderen Einrichtungen und Firmen bewerben. Mit dabei sind laut dem „Radar“ auf den Webseiten www.girls-day.de und www.boys-day.de etwa die Spedition Haaf aus Römerberg sowie die Firmen TE Connectivity und Mann + Hummel. Jungs können sich auch beim Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus den Beruf des Pflegefachmanns anschauen.

Den „Girls’ Day“ gibt es seit 2001 in Deutschland, den „Boys’ Day“ seit 2003. Ziel dieser Aktionstage ist es, die Gleichbehandlung von Schülerinnen und Schülern bei der Berufsorientierung zu fördern und Benachteiligung zu vermeiden.