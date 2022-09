Am Samstag, 24. September, verwandelt sich der Schillerplatz wieder in einen großen Tisch – die Stadt lädt ab 18 Uhr zum „Tischlein deck’ Dich“ ein. Die Veranstaltung ist Teil der derzeit in ganz Deutschland laufenden Fairen Woche. „Lassen Sie uns gemeinsam in diesem Sinne fairtafeln“, ist in der Ankündigung zu lesen. Dazu kann jeder einen gut gefüllten Picknickkorb, eine Tischdecke, Geschirr, Gläser, Getränke und Besteck mitbringen, so dass alle miteinander schlemmen und einen schönen Abend bei guter Live-Musik verbringen können. Für die sorgt die Kaiserslauterer Band Shaian. Sie vereint Musiker und Musikerinnen aus Afghanistan, Aserbaidschan, Deutschland, Iran, Indonesien, Kurdistan, Südkorea und Syrien. Zusammen mit Oud- und Dambora-Spielern, Bassisten, Gitarristen, Perkussionisten sowie Rappern und Sängern spielen sie gemeinsam die Lieblingslieder aus ihren Heimatländern. Dabei entstehe ein unverwechselbarer multikultureller Sound, versprechen die Veranstalter.