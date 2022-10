Auch wenn es in diesen Tagen noch ungewöhnlich warm ist – der Herbst ist unverkennbar da. Und damit auch das Herbstlaub, das sich immer mehr von den Bäumen verabschiedet. Das Laub muss richtig entsorgt oder sinnvoll wiederverwendet werden. Tipps gibt es von der Stadtverwaltung Schifferstadt.

Bäume sind wichtig fürs städtische Klima, je mehr desto besser, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus. In Schifferstadt gebe es ungefähr 20.000 Bäume, und dabei sei das große Waldgebiet nicht eingerechnet, fast 10.000 seien es im innerstädtischen Bereich. Das abgeworfene Laub vor der Haustür sei für Viele lästig. Doch gemäß der Satzung über die Reinigung öffentlicher Straßen sind Anwohner für den Gehweg vor ihrem Haus verantwortlich. Dieser sei immer freizuhalten, sodass keine Gefahr beim Betreten entstehe. Das gelte nicht nur für das Schneeräumen im Winter, sondern auch fürs Laubkehren. Denn durch das herabgefallene Laub in Verbindung mit nasser Witterung könne es zu Rutschgefahr kommen.

Sobald die Blätter im Herbst fallen, muss daher das Laub von den Gehwegen entfernt werden. Die Stadtverwaltung bittet darum, diese Pflicht zu erfüllen.

Zu Hause kompostieren oder auf den Wertstoffhof

Die Blätter können in Kartons, Eimern oder offenen Säcken (keine zugeknoteten Plastiksäcke) gesammelt und zu den Grünschnittsammelterminen auf den Gehweg gestellt werden. Die Kreisverwaltung bietet im Jahr fünf derartige Abholtermine an, die Daten stehen im Abfallkalender oder auf der Homepage des Kreises. Auch nimmt der Wertstoffhof an der Bauschuttdeponie ganzjährig Grünschnitt und Laub kostenlos entgegen.

Aber das Laub kann auch im heimischen Garten genutzt werden: Aufgeschichtet in einer Ecke bietet es Tieren, beispielsweise Igeln, einen Unterschlupf. Im Komposthaufen zersetzen sich die Blätter zu wertvollem Dünger, wenn diese in dünnen Lagen zwischen anderen Materialien geschichtet werden. Auch als Schutz gegen Frost kann Laub verwendet werden: Steckt man Topfpflanzen in einen Karton oder Eimer und legt die Zwischenräume mit trockenen Blättern aus, dienen diese als Isoliermaterial und können bei der Überwinterung der frostempfindlichen Pflanzen helfen.