Rund zwei Jahre wurde gebaut, jetzt ist der frühere Stadtmauergraben in Worms wieder begehbar. Die Stadt hofft auf viele Touristen.

Das letzte Stück der Ringanlage, des früheren Wormser Stadtmauergrabens, ist saniert: Von Wergers Eck bis zum Andreastor bietet die Strecke entlang der Stadtmauer neu angelegte Grünflächen, Sitzmöglichkeiten und Elemente aus Cortonstahl. Weinranken am neuen Geländer erinnern an die vorherige Nutzung: An der Stelle des ehemaligen Weinberges „Luginsland“ knüpfen nach der Sanierung wieder Rebstöcke mit historischen Rebsorten an die ursprüngliche Nutzung an. Auch die mittelalterliche Stadtmauer wurde im Zug der Arbeiten, die 2020 begannen, ausgebessert.

Die Ringanlagen zeugen von der mittelalterlichen Befestigung der Stadt. Der aufwendig angelegte, barrierearme Weg soll die geschichtsträchtige Stadt für den Tourismus attraktiver machen. Die offizielle Einweihung fand am Wochenende statt, seither nutzen Spaziergänger das runderneuerte Teilstück rege.

Besucher gelangen über eine Rampe barrierefrei hinunter zur Ringanlage.