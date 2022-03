Den Winter symbolisch verabschiedet hat die Ortsgemeinde Lambsheim am Sonntagnachmittag beim Stabsumzug. Auf dem Kerweplatz verteilte Bürgermeister Herbert Knoll (CDU) Äpfel. Laut Melanie Günther, die für die Koordination kultureller Veranstaltungen zuständig ist, waren rund 350 Besucher dort. Kinder, die mit einem selbst gebastelten Stecken kamen, konnten sich bei der Bäckerei Jülly eine Hefebrezel abholen. Ein Traktor transportierte eine riesige Feuerschale mit vier Schneemännern bis zum Haus der Vereine. Begleitet wurde er von Mitarbeitern des Bauhofs und den Musikern vom GMV. Am Haus der Vereine wurde das Feuer entzündet und später zum Spektakel der Kinder von der Feuerwehr gelöscht. Die Landfrauen boten Kaffee und Kuchen an. Turmmalerin Olga Käppler öffnete ihr Atelier, um mit Kindern zu malen und zu basteln.