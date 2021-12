Auch dieses Jahr werden die Chöre an St. Jakobus Schifferstadt die Weihnachtsliturgie in der Pfarrkirche begleiten. Leider sei es pandemiebedingt nicht möglich, in voller Stimmstärke zu singen, heißt es von den Veranstaltern. Jedoch habe Dekanatskantor Georg Treuheit ein festliches Programm für kleine Besetzungen zusammengestellt.

Die Junge Kantorei führt demnach während der Kinderkrippenfeier am 24. Dezember, 16 Uhr, das Krippenspiel „Ochs und Esel wissen mehr“ von Peter Schindler mit Instrumentenbegleitung auf. Geleitet werden die verschiedenen Chorgruppen der Jungen Kantorei von Eva Oberling und Georg Treuheit.

In der nächtlichen Christmette um 22 Uhr wird Musik unter anderem von Praetorius, Johann Sebastian Bach und John Rutter zu hören sein. Begleitet wird die kleine Chorbesetzung des Jakobuschores von Christoph Niederer an der Orgel und einem Blechbläserensemble. Am ersten Weihnachtsfeiertag, 17 Uhr, wird die Weihnachtsvesper von der Schola Cantorum Schifferstadt gestaltet.

Die Festmesse am Sonntag, 26. Dezember, um 10.30 Uhr werde dieses Jahr nicht wie gewohnt mit einer großen Orchestermesse ausgerichtet. Doch Wolfgang Amadeus Mozarts berühmte Krönungsmesse werde in einer Bearbeitung für Soli, kleinen Chor, Streicher und Orgel aufgeführt. Mitwirkende werden sein: Nelly Palmer (Sopran), Kihoon Haan (Bass), eine kleine Chorbesetzung, Christoph Niederer an der Vleugels- Orgel und ein Streichquartett. Die musikalische Leitung hat Dekanatskantor Georg Treuheit.

Besucher werden gebeten, sich über die Homepage www.pfarrei-schifferstadt.de für die jeweiligen Gottesdienste anzumelden. Es gelten die dort angegebenen Hygienemaßnahmen.