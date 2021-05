Als die Klassen der Peter-Gärtner-Realschule plus im März wieder zum Präsenzunterricht kommen konnten, war er schon da – der Storch, der wie im letzten Jahr sein Nest auf dem ausgedienten Schornstein der Wahagnieshalle gebaut hatte. Für einige Schüler ist der „Nachbar“ zu einer Art Studienobjekt geworden.

In diesem Jahr musste der Storch seinen Nistplatz nicht nur neu aufbauen, sondern auch gegen Konkurrenten verteidigen, berichtet Lehrerin Anne Weiler. So hätten die Schüler heftige Luftkämpfe beobachtet. Bis zu sechs Störche seien daran beteiligt gewesen, „und das war ein echtes Spektakel“. Doch der Storch konnte seinen Standort verteidigen und hat eine Störchin gefunden.

Die Klasse 6b, die aus ihrem Saal direkt auf das Nest blickt, hat beschlossen, das Verhalten der Vögel zu dokumentieren. In den Pausen geht es mit Papier, Stift und Fernglas auf den Schulhof: „Tiere so nah in ihrem Lebensraum beobachten zu können, ist schließlich eine coole Sache und fester Bestandteil des naturwissenschaftlichen Unterrichts.“

Wird da etwa etwas ausgebrütet?

Ab Mitte März wurden die ersten Fortpflanzungsbemühungen des Männchens notiert. Auch die Gefiederpflege und das andauernde Ausbessern und Aufbauen des Nestes wurden regelmäßig dokumentiert. Seit Ende der Osterferien können die Kinder berichten, dass einer der beiden Störche immer auf dem Nest hockt. Ein Hinweis darauf, dass es eine Eiablage gegeben hat.

Warum steht der Storch meist auf einem Bein? Eric Dagit weiß die Antwort schon. „Er spart Energie, wenn er das andere Bein ins Gefieder zieht“, denn die langen Storchenbeine haben keine wärmenden Federn und so geht viel Wärme darüber aus dem Vogelkörper verloren. Nun hoffen alle, dass man bald die Fütterung der Jungtiere bestaunen kann.