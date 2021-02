Wenn die Störche ihre Nester beziehen, erreichen die RHEINPFALZ-Redaktion jedes Frühjahr Fotos von den stolzen Vögeln. Sie wurden am Donnerstag auf der Kollerinsel und in Otterstadt auf dem Schuldach fotografiert. Der Verein für Heimatpflege und Naturschutz (VHNO) konnte die Tiere noch nicht identifizieren. Laut Andreas Blättner ist der Zeitpunkt der Sichtung normal, die Tiere nehmen jetzt die Nester ein. Der VHNO hofft, dass das Paar auf dem Schuldach dasselbe wie im vergangenen Jahr ist und dass es „nun aber im Umgang mit den Eiern mehr Geschick beweist und die entsprechende Reife dafür entwickelt hat“. Im vergangenen Jahr hatte das Storchenpaar mehrere Eier aus dem Nest geworfen. Eine zweite Hoffnung setzt der Verein in seine Storchenkamera, von der allerdings zurzeit wegen technischer Probleme keine Bilder auf die VHNO-Internetseite übertragen werden können. Storchen-Liebhabern bleibt somit nur der Blick nach oben.