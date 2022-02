Leo Rieger war fast vergessen. Dann nahmen sich die Lambsheimer Heimatfreunde vor, das Leben und Wirken des Autors für ein Buch zu ergründen. Wie die Spurensuche bisher läuft, berichtet Vorsitzender Jochen Glatt im Gespräch mit RHEINPFALZ-Redakteurin Stefanie Brunner.

Herr Glatt, hatte der Aufruf in der RHEINPFALZ im Mai vergangenen Jahres zu Leo Rieger Erfolg?

Ja, wir haben sechs bis acht Rückmeldungen bekommen, das ist schon einiges. Das interessanteste Stück haben wir erst vor knapp drei Wochen erhalten: Ein Nachfahre aus Frankenthal hat uns handgeschriebene Bücher mit Texten und Gedichten Riegers gegeben, die er an seinem Lebensabend chronologisch mit Jahreszahlen aufgeschrieben hat. Das Problem ist, dass sie in Sütterlinschrift, einer speziellen Form der deutschen Kurrentschrift, verfasst wurden. Sie ist nur durch ältere Mitglieder im Verein und auch dann noch schwer zu entziffern. Daher suchen wir Menschen, die die Schriftart lesen können und uns beim Transkribieren unterstützen wollen.

Was ist mittlerweile über den Lambsheimer bekannt?

Wir haben unter anderem eine Kopie eines seiner Zeugnisse aus dem späten 19. Jahrhundert gefunden und Fotos seiner Brüder– allerdings noch keins von Leo Rieger selbst. Außerdem liegen uns Texte zu besonderen Anlässen wie Hochzeiten oder zur Lambsheimer Geisterbrücke sowie Erinnerungen aus seinen ersten 25 Lebensjahren vor. Und wir sind mittlerweile in der Lage, Riegers Stammbaum nachzuvollziehen, der bis ins heutige Lambsheim reicht. Viele Fragen sind allerdings noch offen. Wie lange war er ab 1928 Redakteur beim „Lambsheim-Maxdorfer-Anzeiger“? Was hat er vorher, also während des Großteils seines Arbeitslebens gemacht? Wo war er? Es gibt noch viele dunkle Flecken in seinem Leben.

Können Sie schon sagen, wann das geplante Buch über Leo Rieger erscheinen wird?

Es braucht einen langen Atem. Wir überlegen mittlerweile, ob wir zwei Bücher veröffentlichen sollen, weil es über Riegers Roman „Besiegter Hass“ hinaus noch viele weitere Texte gibt, auch mit Bezug auf Lambsheim. Das alles wird aber noch dauern, es hat sich aber jetzt schon gelohnt.

Kontakt

Wer mehr über Leo Rieger weiß oder beim Entziffern von Sütterlin helfen möchte, kann sich per E-Mail an info@lambsheimer-heimatfreunde wenden.