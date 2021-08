Wer sich gegen Corona impfen lassen möchte, bekommt am Freitag, 3. September, eine weitere Gelegenheit. Dann ist der Impfbus des Landes von 8 bis 18 Uhr am Penny-Markt, Im Stiegelsteig 4, in Böhl-Iggelheim.

Landesweit sind seit fast vier Wochen sechs Impfbusse im Einsatz. In der ersten Runde haben fast 18.000 Menschen die Chance auf eine wohnortnahe Impfung genutzt. Deshalb wird die Aktion nun bis zum 30. September fortgeführt, wobei das Land mit dem Deutschen Roten Kreuz und mehreren Projektpartnern wie eben Supermarkt-Ketten zusammenarbeitet. Für das Verlängern der Aktion sprechen laut Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) die wöchentlich gestiegenen Impfzahlen in den mobilen Impfstationen.

Die Impflinge können zwischen den Vakzinen von Biontech, Moderna und Johnson & Johnson wählen. Bisher entschieden sich knapp 49 Prozent der Geimpften für die Einmaldosis von Johnson & Johnson, die ihren vollen Impfschutz nach zwei Wochen entfaltet. Daneben sind jetzt auch Zweitimpfungen in den Bussen möglich. Alle Standorte und Zeiträume für die kommende Woche gibt es unter corona.rlp.de/de/impfbus.