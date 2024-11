Der Sozialpsychiatrische Dienst des Rhein-Pfalz-Kreis bietet ab Donnerstag, 7. November, zweimal monatlich eine Sprechstunde in der Adlerstube in Schifferstadt an. Die kostenlose Beratung ist vertraulich und unterliegt der Schweigepflicht.

Der Sozialpsychiatrische Dienst unterstützt eigenen Angaben zufolge Menschen mit psychischen Erkrankungen und Suchterkrankungen, Menschen in akuten Lebenskrisen sowie mit seelischen Problemen. Dazu gehören Personen, die unter Psychosen, Neurosen, Depressionen, Essstörungen oder Ängsten leiden, aber auch alte Menschen mit seelischen Problemen wie Demenz, Altersverwirrtheit und Altersdepressionen. Der Sozialpsychiatrischen Dienst ist erste Anlaufstelle und bietet gegebenenfalls Weitervermittlung an geeignete Hilfen. Die Sprechstunde wird immer am ersten und dritten Donnerstag von 14 bis 16 Uhr angeboten. Anmeldung per Telefon oder E-Mail unter Telefon 0621 59092230 oder myriam.angeli@rheinpfalzkreis.de.