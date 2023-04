Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Trotz Corona sieht Vorsitzender Thorsten Hick den Allgemeinen Sportverein (ASV) Heßheim in sicherem Fahrwasser. Die Pandemie verursachte einen Einnahmenrückgang um 50 Prozent, der mit Corona-Hilfen aufgefangen werden konnte. 40 Mitglieder verließen den Verein.

Thorsten Hick, der in der Generalversammlung am Freitag im Amt bestätigt wurde, verwies auf die stetig steigende Anzahl an Kindern im Verein. Von derzeit 195 seien 80 „neue Fußballtalente“,