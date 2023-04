Was andere Vereine freut, wird beim ASV Heßheim zum Problem: die Mitgliederzahlen steigen. Bei Kindern bis sieben Jahren ist der Zulauf so stark, dass über eine Beschränkung auf Heßheimer Kinder nachgedacht wird. Für den 20. Mai kündigt der Verein ein Pfalzrock-Konzert mit Fine R.I.P. an.

Zum 31. März hatte der ASV 624 Mitglieder, 60 mehr als im Vorjahr. Davon sind 245 Kinder und Jugendliche. Dank des Zuwachses konnte im Sommer eine zweite Mannschaft gegründet werden, berichtete der Vorsitzende Thorsten Hick in der jüngsten Mitgliederversammlung im Vereinslokal. Laufen die jüngsten Fußballer, Bambini und die F-Mannschaft unter dem ASV-Dach, so sind die älteren unter dem gemeinsam mit den Sportvereinen Dirmstein, Großniedesheim und Mörsch getragenen FC Rheinpfalz organisiert. Trotz Ausscheidens des SC-Bobenheim-Roxheim aus diesem Verbund konnte in jeder Abteilung eine Mannschaft gemeldet werden, informierte Hick.

Mehr als 40 Kinder im Kurs

Ein Problem seien die räumlichen Verhältnisse. Der Naturrasenplatz sei nicht ganzjährig nutzbar. Als mögliche Lösungen böten sich das Areal hinter dem Tor oder eine Pacht des ungenutzten Tennisplatzes an. Ähnlich sehe es in der Sporthalle aus. Man habe bereits Trainingszeiten reduzieren müssen, die Belegung gestalte sich dennoch schwierig, und „irgendwann können wir dauerhaft nicht mehr jeder Mannschaft gerecht werden“, so Hick.

Das sei auch der Knackpunkt beim Eltern-Kind-Turnen mit 41 Kindern bis vier Jahre und dem Kinderturnen mit 44 Teilnehmern bis sieben Jahre. Nina Hick reklamierte in ihrem Jahresbericht einerseits mehr Ausstattung wie Sprungtrampolin und eine große Matte. Andererseits müsse über einen Aufnahmestopp oder eine Beschränkung auf Heßheimer Kinder nachgedacht werden. Eine Teilung der Gruppe sei aufgrund der privaten Situation der Übungsleiterinnen und der Hallenbelegung nicht möglich.

2022 seien beim ASV erstmals 30 Dauerkarten für Fußballspiele der Aktiven verkauft worden. „Das bedeutet Planungssicherheit“, sagt Hick und hofft auf mehr Zuspruch. Im Spätjahr soll im Wechsel mit den Keglern eine neu zu gründende Dartabteilung antreten. Für das Konzert der Pfalzrock- und Mundartband Fine R.I.P. am 20. Mai erwartet der Verein rund 20.000 Euro an Einnahmen – Sponsoren seien eingeladen, Werbemöglichkeiten, etwa auf den Tickets, zu nutzen.

Die Ein- und Ausgaben der Sportkasse hielten sich 2022 mit rund 91.000 Euro die Waage. Größte Posten bei den Einnahmen waren Mitgliedsbeiträge (45.000 Euro), bei den Ausgaben Honorare (27.000 Euro) und Energie (20.000 Euro). Der Verein will die Stromkosten mit der erweiterten Fotovoltaikanlage halbieren, die seit kurzem in Betrieb sei.

Die Wirtschaftskasse schließt 2022 mit einem Minus von rund 4600 Euro. Die Einnahmen durch Sponsoren wie etwa Bandenwerbung betragen derzeit rund 1300 Euro, sieben neue Werbepartner habe man gewinnen können, so Vorsitzender Hick.

Vorstand im Amt bestätigt

Auf weitere zwei Jahre wurde der Vorstand bestätigt. Einzige Veränderung: Der zweite stellvertretende Vorsitzende Tobias Dämgen will sich weiter um Sponsoren bemühen, aber nicht mehr im Vorsitz. Ihn ersetzt Uwe Meyer. Ursula Walther wird die Sportkasse in „abgespeckter Form“ weiterführen.

Nina Hick übernimmt den Bereich „Mitglieder“. Dieser werde sich, so vermutet Walther, aufwendiger gestalten, wenn sich die in der Versammlung angeregte Diskussion auf gestaffelte Beiträge durchsetze. Dem Aufwand dafür steht laut Plenum entgegen, dass günstigere Beiträge, etwa für Studenten und Azubis, im Wettbewerb der Sportvereine untereinander ausschlaggebend sein könnten. Vorsitzender Hick versprach, im Vorstand „über die Auswirkungen nachzudenken und 2024 darüber abstimmen zu lassen“.

Vorstand

Vorsitzender Thorsten Hick, Stellvertreter Jens Wunder und Uwe Meyer, Sportkasse Ursula Walther, Wirtschaftskasse Jürgen Palm, Wirtschaftsausschuss Klaus Schuster, Schriftführerin Angelika Weppler, Beisitzer Markus Sippel.