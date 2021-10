Zu einem Aktionstag lädt der VfL Neuhofen am Sonntag, 17. Oktober, in die Rehbachhalle ein. Alle vom Verein angebotenen Sportarten können ausprobiert werden. Eingeladen sind alle, die beweglich durchstarten wollen – ohne Altersbeschränkung.

„Comeback im Verein“ – mit diesem Motto will der VfL Neuhofen darauf aufmerksam machen, dass gemeinsame sportliche Aktivitäten wieder möglich sind. „Die Pandemie hat so vieles lahmgelegt und nun bietet sich endlich wieder die Gelegenheit an, einen Ferientag im Verein zu verbringen“, sagt die Geschäftsführerin Sylvia Wurmehl. Sie hofft auf viele sportlich Interessierte, die endlich mal wieder mit Bewegung durchstarten wollen.

Weil durch Corona so vieles ausgebremst wurde, müssen im Verein ein paar Abteilungen wieder neu aufgebaut werden. Beispielsweise beim Nachwuchs für Aikido. Oder auch beim Fußball. Da will der Verein gezielt Kinder und Jugendliche ansprechen. Für die Ballschule, in der schon dreijährige Knirpse den Umgang mit dem Ball üben können, konnten zwei neue Trainer gewonnen werden. Aber auch die D- und E-Jugend braucht dringend Verstärkung. Also hofft der Verein, bald mit den Neun- bis Zwölfjährigen trainieren zu können, um sie für die kommende Saison fit zu machen.

Der Impfbus kommt auch

Auch ältere Generationen dürfen sich für den Aktionstag angesprochen fühlen, etwa beim Turnen. Hierfür wird der Verein eine Bewegungslandschaft aufbauen, wo sich ältere Menschen unter fachlicher Anleitung gelenkschonend bewegen können. Und wem bei leichtathletischen Disziplinen noch ein Eintrag für das Sportabzeichen fehlt, sollte die Gelegenheit zur Teilnahme nicht verpassen.

Der Aktionstag wird in Zusammenarbeit mit dem Sportbund Pfalz veranstaltet. Dieser hat sich einen zusätzlichen Service einfallen lassen, nämlich eine Impfmöglichkeit zwischen 10 und 17 Uhr auf dem Partnerschaftsplatz, wo der Impfbus bereitsteht.

Zwischen 10 und 12 Uhr bieten die Vereinsakteure Übungsgelegenheit in Aikido, Tischtennis und Turnen an. Von 14 bis 16 Uhr können die Sportarten Fußball, Leichtathletik und Zumba ausprobiert werden. Der Verein bittet um Voranmeldung bis Freitag, 15. Oktober, unter E-Mail comebackimverein@vfl-neuhofen.de. Wer jedoch spontan vorbeischauen will, ist gleichfalls eingeladen.