21 Kinder im Alter von neun bis elf Jahren aus Ludwigshafens französischer Partnerstadt waren unter dem Motto „Noël en Allemagne – Weihnachten in Deutschland“ zu Besuch in der Pfalz. Bei einem Abstecher nach Hochdorf-Assenheim ging es sportlich zu.

„Mit unseren französischen Freunden sind wir uns einig, dass wir gerade im Blick auf die Zukunft in Europa nicht nachlassen dürfen, unseren Kindern die Begegnung mit unseren Nachbarn zu ermöglichen. “ Mit diesen Worten hatten Monika und Claus Schönbucher von der Deutsch-Französischen Gesellschaft Ludwigshafen und Mannheim die Fünftklässler des Geschwister-Scholl-Gymnasiums (GSG) mit Französisch als erster Fremdsprache sowie deren Eltern eingeladen, sich an der deutsch-französischen Kinderbegegnung zu beteiligen. Monika Schönbucher ist Lehrerin für Französisch und Englisch am GSG und das zum 20. Mal organisierte Programm ist für sie und ihren Mann eine Herzenssache.

Beim Kicken mischen sich die Nationalitäten automatisch. Foto: Moray

Zum umfangreichen Programm der jungen Gäste mit ihren Begleitern Yannick Gourmil, Emilie Bataillon-Hogrefe, Typhaine Rayer und Lucas Lafontan – unter anderem eine Stadtrallye in Ludwigshafen und Besuche des Speyerer Doms und des Mannheimer Technoseums – gehörte auch ein Abstecher in den Rhein-Pfalz-Kreis. Zum Mittagessen beim Turnerbund (TB) Assenheim, für dessen Unterstützung die Organisatoren sehr dankbar sind, wurden den jungen Gästen am Mittwoch Kartoffelsuppe und Dampfnudeln gereicht. „Eine Art Brioche, so übersetzen wir es“, erklärt Claus Schönbucher und berichtet von überraschenden Geschmackserfahrungen mit dem unbekannten Essen.

Ballspielen erleichtert den Kontakt

Eine Spieleolympiade in der Sporthalle folgte. Beim Ballspiel mischten sich die Nationalitäten problemlos. „Man sieht nicht mehr, wer deutsch oder wer französisch ist“, freut sich Initiatorin Schönbucher. Der Sport erleichtere die Kontaktaufnahme: „Mit dem Ball kann man jemanden auch ohne Worte ansprechen“.

Ballspielen geht ohne gemeinsame Sprache. Foto: Moray

Die in der Bretagne geborene Betreuerin Emilie hat selbst als Kind am Programm teilgenommen. Sie hat eine deutsche Mutter und einen französischen Vater und zeichnet mit den Fingern einen breiten Smiley-Mund auf ihr Gesicht. „So sehen die Kleinen aus, wenn wir sie nach dem Besuch in den Familien wiederfinden“, sagt die 30-Jährige und hebt hervor, dass sie dadurch auch „größer“ und selbstständiger werden. Für Dalanda Fernandes, die das sechsköpfige deutsche Betreuerteam unterstützt, war die Teilnahme ihres großen Bruders Thassilo vor Jahren ausschlaggebend für ihre Beteiligung. „Mir war klar, ich will das auch irgendwann“, beschloss sie schon damals, als sie noch zu jung dafür war.

Die Gäste besuchten noch die Weihnachtskrippe in der Assenheimer Kirche.