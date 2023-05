Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Trotz negativer Reaktionen will Bürgermeister Michael Reith (SPD) an der Entscheidung festhalten, bis auf Weiteres in den Sporthallen der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim auf warmes Wasser zu verzichten.

Anlässlich eines Vorstoßes der Rhein-Pfalz-Kreisverwaltung Mitte Juli hatten sich der Verbandsbürgermeister und die sechs Ortsbürgermeister dazu entschlossen, Erdgas einzusparen, indem