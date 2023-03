Am und im Lambsheimer Nachtweideweiher stehen jedes Jahr teils große Investitionen an, deshalb braucht der örtliche Sportangler-Verein (SAV) finanzielles Geschick und den Einsatz seiner 490 Mitglieder.

Allein der Umbau des Kiosks, die Erneuerung der Herrentoilette in der Gaststätte und die Anschaffung von Werkzeugen, Gartengeräten und Fischerfest-Inventar habe den Verein im vergangenen Jahr circa 70.000 Euro gekostet, informiert Ralf Kopecek, Geschäftsführer Verwaltung des SAV, anlässlich der Mitgliederversammlung am Freitag. Hinzu kommen die üblichen Ausgaben für den Angelbetrieb, die Gewässerunterhaltung und den Fischbestand. Die Einnahmen reichen laut Finanz-Geschäftsführerin Gertrud Christmann aus, um die Kosten zu decken und die jetzigen Vorhaben zu finanzieren. In diesem Jahr sollen die Toiletten für die Badegäste und die Vereinswerkstatt renoviert werden. Außerdem stehen laut Kopecek der Kauf eines Boots mit Elektromotor für Arbeiten am See sowie eines Analysekoffers für die Wasseruntersuchungen an. Die rund 60 SAV-Jugendlichen sollen Material und Ausrüstung zur Vorbereitung auf die Fischerprüfung bekommen.

Eine kollektive Höchstleistung verlangte das 50. Fischerfest im August 2022. „Der Besucherstrom nahm vier Tage lang kein Ende, sodass Helfer und Organisatoren zeitweise physisch wie psychisch an ihre Grenzen kamen“, berichtet Ralf Kopecek. Habe man wegen Preissteigerungen und höheren Ausgaben fürs Musikprogramm nur mit einer schwarzen Null gerechnet, so sei das Fest dann doch ein finanzieller Erfolg geworden.

Ärger über Badegäste und Kormorane

Zufrieden sind die Angler mit dem Fischbestand im Weiher und der Wasserqualität. Sorgen bereiten ihnen jedoch Fische fressende Kormorane. Auch über Badegäste, die sich nicht daran halten, dass in bestimmten Zonen nicht geschwommen werden darf, ärgern sich die Angler.

Der SAV würde heute vielleicht nicht so gut dastehen, wenn seine Gründungsmitglieder nicht so zielstrebig und hartnäckig gewesen wären. Besonders viel hat der Verein dem 92 Jahre alten Friedrich Mlnarschik zu verdanken, der ab 1970 mit kurzer Unterbrechung 28 Jahre lang Vorsitzender war. Ralf Kopecek, der dem SAV ebenfalls seit mehr als 50 Jahren angehört, nennt als Mlnarschiks Verdienste unter anderem den mit der Gemeinde geschlossenen Pachtvertrag, den Bau und die Erweiterung der Fischerhütte, die Errichtung des Kioskgebäudes sowie die Renaturierung und Aufforstung am Baggersee, „noch bevor dies behördlich angeordnet wurde“, so Kopecek.

Auch das Lambsheimer Fischerfest – anfangs noch auf dem Gelände des SV Viktoria veranstaltet – gehe maßgeblich auf den Ehrenvorsitzenden zurück. Bis heute überwache Mlnarschik den Aufbau der Festzeltgarnituren.

Ehrungen

Für 50-jährige Mitgliedschaft im SAV wurden außer Friedrich Mlnarschik noch Ralf Kopecek, Peter Mast, Richard Schmidt, Helmut Becker, Werner Dörr, Baldur Eisenbarth, Harald Ettner, Friedrich Frohnheiser, Jürgen Hinkel, Manfred Katolla, Reinhold Wirth und Hermann Buck geeehrt. Die Auszeichnung für 40 Vereinsjahre erhielten Klaus Ohlinger, Wilfried Wackershauser, Volker Buck, Hans-Dieter Burckhardt, Klaus Matheis, Walter Schappacher, Volker Kempf, Uta Schumann, Hans-Jürgen Häfner, Wolfgang Rößnick und Konrad Wach. 106 SAVler wurden für zehn- bis 30-jährige Vereinstreue gewürdigt.

Termine

Anfischen und Zeltbetrieb mit gebackenen Forellen, Kaffee und Kuchen am Samstag, 6. Mai, ab 11 Uhr; Fischerfest vom 18. bis 21. August; Abfischen mit Zeltbetrieb am Sonntag, 24. September.