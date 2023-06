Alles begann mit einer, na ja, nennen wir es mal Meinungsverschiedenheit. Am Ende wurde daraus ein neuer Verein, der am Samstag mit einem Fest in Römerberg sein 50-jähriges Bestehen feiert.

Der Plan des Anglervereins 1946 Mechtersheim, eine vereinseigene Festhalle am Sportplatz zu bauen und mit Krediten zu finanzieren, stieß nicht bei allen Mitgliedern auf Gegenliebe und führte dazu, dass Mechtersheim seit 50 Jahren zwei Angelvereine hat. Die Sportanglervereinigung 1973 Römerberg e.V. wurde am 13. Dezember 1973 von neun „abtrünnigen“ Anglern im Lokal „Pfälzer Hof“ gegründet. Der neue Verein, „die neie Angler“, wie es anfangs hieß, fand gleich guten Zuspruch. Bereits nach einem Jahr zählte er bei der ersten Mitgliederversammlung im TuS-Sportheim 41 Mitglieder. Heute, nach 50 bewegten Jahren, sind es rund 130 Mitglieder, Frauen, Männer, Jugendliche, die unter dem SAV-1973-Emblem ihrem Hobby nachgehen. „Und das“, so Vorsitzender Thomas Weis, „wollen wir feiern.“ Der Verein habe zwar das Karfreitagsfischessen und das Schlachtfest als feste Positionen im Terminkalender, aber das runde Jubiläum solle schon gebührend begangen werden, heißt es im Gespräch der Vorstandsmitglieder mit der RHEINPFALZ.

Anglerverein ohne Wasser?

Bereits ein Jahr nach Gründung hat der Gemeinderat dem Antrag der Sportanglervereinigung zugestimmt, ihr das ehemalige Kiesgewässer „Im Schänzel“ zu überlassen. Seitdem wird das Gewässer gehegt und gepflegt, wodurch am Ortsrand ein Schmuckstück entstanden ist, das Angler und Spaziergänger gleichermaßen schätzen. Wie lange dieses Kleinod noch nutzbar ist, steht allerdings in den Sternen. Es liegt mitten im Hochwasserschutzpolder – und wird wohl zerstört, wenn eines Tages der Polder bei Rheinhochwasser geflutet werden muss.

Zusätzlich stand mit den 1995 bekannt gewordenen Plänen für den Polderbau nicht nur das Vereinsgewässer „Im Schänzel“, sondern zeitweise auch der gesamte Verein in Frage. Bereits Ende der 1980er-Jahre hatte die Sportanglervereinigung ihre zwischenzeitlich erworbenen Pachtrechte an den „Tongruben“ und den „Steinäckern“ wieder verloren. Aus Naturschutzgründen. Die „Mechtersheimer Tongruben“ machten bundesweit Schlagzeilen als Brutgebiet des Purpurreihers, sogar das Bundesamt für Naturschutz schaltete sich ein, und der Staat finanzierte die Renaturierung des Geländes der ehemaligen Ton- und Kiesausbeutung. Für einen kleinen Anglerverein war da kein Platz mehr.

Entschädigung vom Land

Ein Anglerverein ohne Wasser, funktioniert das? Es funktioniert. Der Weiher im „Schänzel“ soll dem Verein bis zur Flutung des Polders zur Verfügung stehen. Für Schäden nach einer Flutung und die stark eingeschränkten Nutzungsmöglichkeiten erhielt der Verein vom Land eine Entschädigung und von der Gemeinde die langfristige Pacht des ehemaligen Schick-Weihers zum Aufbau einer neuen Heimstatt. Die Sportangler machten aus dem einstigen bäuerlichen Wochenenddomizil mit vielen Arbeitseinsätzen ein ansehnliches Vereinsgelände mit reichlich Platz für Feste sowohl drinnen als auch draußen.

Viel Zuspruch erfahren seit Jahren – und auch jetzt nach der Pandemie – das Fischessen am Karfreitag und das Schlachtfest im Herbst. Sie bringen natürlich auch etwas in die Vereinskasse; Unterhalt und Pflege des Geländes benötigen neben viel Arbeit auch Geld. Auf diesem Gelände, wo auch Platz für ein paar grasende Ziegen und Schafe ist, wird am Samstag, 17. Juni, der 50. Geburtstag des Vereins gefeiert.

Termin

Jubiläumsfest „50 Jahre Sportanglervereinigung 1973 Römerberg“ am Samstag, 17. Juni, Vereinsgelände In den Sereswiesen, Beginn 16.30 Uhr, ab 17 Uhr Musikverein Mechtersheim und 50 Liter Freibier, 19 Uhr Grußwort Ortsbürgermeister Matthias Hoffmann, 19.30 Uhr Live Musik mit „Jam Slam“. Ausschank bis Mitternacht. Es gibt Fisch wie Zander, Rotbarsch, Fischbrötchen und Spießbraten, gebackener Camembert.