In diesem Jahr wurde aus dem traditionellen Treffen zwischen Dannstadt-Schauernheim und seiner französischen Partnergemeinde Bétheny eine ganz besondere, große Veranstaltung. Beim Deutsch-französischen Wochenende begegneten sich Bürger beider Gemeinden unter anderem an der Tischtennisplatte.

Zum Schluss des Wochenendes wurde es nicht nur sportlich, sondern auch kulturell, als sich am Sonntagmittag rund 100 Franzosen und Deutsche auf einen kulinarischen Dorfrundgang durch Dannstadt und Schauernheim begaben. Start war am Zentrum Alte Schule, wo es mit Saumagen eine Pfälzer Spezialität gab. Weinbotschafterin Petra Hähnel gab einen Einblick in den Weinbau in der Region. Weiter ging die Dorfwanderung zur Feuerwehr am Rathausplatz, die Wein und Brote mit Hausmacher kredenzte, und zum Bétheny-Platz, wo Dampfnudeln den kulinarischen Schlusspunkt bildeten. Hier wünschte Ortsbürgermeisterin Manuela Winkelmann (CDU) den 72 Gästen eine gute Heimreise.

Mit dem Bürgermeister von Bétheny, Alain Wanschoor, waren Fußballer, Feuerwehrleute, Vertreter des dortigen Partnerschaftsvereins und etliche Familien am Samstagvormittag aus dem rund 380 Kilometer entfernten Bétheny (Département Marne, Region Grand Est) angereist. Nach einem Mittagessen ging es gleich in ein abwechslungsreiches Sportprogramm. Den Abschluss des ersten Tages bildete ein deutsch-französisches Fest mit dem Gospelchor „Coloured Voices“, dem Musikverein Harmonie und der französischen Musikgruppe „Nathalie’s Quartet“.

„Wir haben im vergangenen September beim Partnerschaftstreffen in Bétheny zusammengesessen und überlegt, wie man die Partnerschaft auf eine neue Basis stellen kann“, berichtete Manuela Winkelmann. Man sei sich einig gewesen, dass die Bevölkerung beider Gemeinden stärker mit einbezogen werden solle. Bei ihrer Rückkehr versicherte sich Winkelmann der Unterstützung der vier Dannstadt-Schauernheimer Sportvereine.

In zahlreichen Videokonferenzen zwischen Vertretern beider Gemeinden entstand das Programm, bei dem „Spaß, Sport und Spiel im Mittelpunkt stehen“, sagte die Bürgermeisterin. Daher sah das unter Federführung von TV-Vorstand Hans Beck entwickelte Sportprogramm mit Ring- und Tischtennis, Gehfußball, Floorball, Headis, Crossminton Sportarten vor, die in jedem Alter machbar sind. „Das Konzept ist aufgegangen“, freute sich denn auch Hans Beck über die freundschaftliche Stimmung.