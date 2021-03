Wie der Verein für Heimatgeschichte und –kultur Dudenhofen informiert, kann die vorgesehene ausverkaufte Veranstaltung mit Spitz und Stumpf „Hurtig im Abgang“ nach dem ursprünglichen Termin am 27. März 2020 jetzt auch am Ersatztermin am 12. März 2021 nicht stattfinden. Der Verein und Spitz und Stumpf haben sich auf einen weiteren Ersatztermin geeinigt und dafür die Festhalle Dudenhofen reserviert. Das Pogramm „Hurtig im Abgang“ mit Bernhard Weller als Friedel Spitz und Götz Valter als Eugen Stumpf wird nun – vorausgesetzt die dann aktuelle Corona-Verordnung lässt dies zu – am zweitem Wochenende im September vom 10. bis 12. September 2021 aufgeführt. Je nach behördlichen Vorgaben wird die Veranstaltung an einem Termin oder an allen drei Tagen angesetzt.

Der Verein bittet die Karteninhaber, sich dieses Wochenende frei zu halten. Zu gegebener Zeit werden weitere Informationen folgen.