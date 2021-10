An den Einfahrten der sechs Spielstraßen in Otterstadt hängen seit Kurzem Schilder, die Autofahrer bitten, der Kinder zuliebe langsam zu fahren. Dem Voraus gingen Beschwerden von Anwohnern und eine Kuriosität innerhalb der Verbandsgemeinde.

„Gas weg – Kinder“, „Langsam fahren – spielende Kinder“ und „Fahr vorsichtig – Danke“ lauten die Hinweise auf den Schildern, die mit einigen Metern Abstand hinter den üblichen blauen Spielstraßenschildern an Laternenmasten angebracht wurden. Die Kosten beziffert Ortsbeigeordneter Jürgen Zimmer (parteilos) auf rund 1800 Euro. Zuvor hatten sich Eltern aus der Nemeterstraße über zu schnell fahrende Autofahrer beschwert und die Strecke als Abkürzung bezeichnet. Dies hatten Mitglieder des Bauausschusses infrage gestellt, weil die Straße aufgrund ihrer vielen Kurven nicht zum Rasen und Abkürzen einlade. Zudem war von Überbeschilderung die Rede. Die Zusatzschilder hatte die BIO-Fraktion beantragt. Die Verbandsgemeindeverwaltung lehnte diese erst ab, weil sie sich an die Straßenverkehrsordnung halten muss und solche Zusatzschilder dort nicht vorgesehen sind – allerdings gibt es diese in Waldsee.

Ordnungsamtsleiter Thomas Hauser und Jürgen Zimmer fanden den nun mithilfe des Interimsbauhofleiters Markus Neubauer verwirklichten Kompromiss. Nach dem Grundsatz „alle oder keine“ wurden alle Spielstraßen mit den Schildern ausgestattet und nicht nur die, in denen sich Anwohner beschwert hatten. „Wenn dadurch nur ein Vorfall verhindert wird, haben sich alle Schilder gelohnt“, sagte Zimmer.