Dreister Diebstahl und illegale Müllentsorgung trieb Dudenhofens Ortsbürgermeister Jürgen Hook (SPD) in dieser Woche die Zornesröte ins Gesicht. „Auf dem Spielplatz Am Badeplatz wurde am Montag dieser Woche – wahrscheinlich nachts – das Flügeltor entwendet“, berichtete er am Mittwoch. Dieses zu ersetzen koste die Gemeinde rund 1500 Euro. Außerdem gebe es zum wiederholten Mal einen Fall von illegaler Müllentsorgung: Am Buschweg in Richtung Hanhofen hat jemand einen Einkaufswagen mit allerlei Unrat stehen lassen. „Beides werden wir auch zur Anzeige bringen“, kündigte Hook an. Zeugen sollen sich beim Ordnungsamt der Verbandsgemeinde oder bei der Polizei melden.