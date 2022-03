Die Madenburgstraße in Mechtersheim soll abschnittsweise zur Spielstraße werden. Das wünscht sich der Ortsgemeinderat, nachdem es dort vor zirka zwei Wochen einen Unfall mit einem schwer verletzten Kind gegeben hat.

Ein sechsjähriger Junge war am 10. März vom Spielplatz aus zwischen geparkten Autos hindurch auf die Straße gelaufen. Laut Polizei konnte eine 36-jährige Autofahrerin, die aus der Lindelbrunnstraße kam und in die Madenburgstraße abbiegen wollte, nicht mehr rechtzeitig bremsen. Ein Rettungshubschrauber brachte das schwer verletzte Kind ins Krankenhaus. In der jüngsten Sitzung des Römerberger Ortsgemeinderats, bei der auch der Vater des verletzten Kindes unter den Zuhörern war, kam deshalb das Thema Verkehrssicherheit rund um den Spielplatz aufs Tapet. „Dort wird auf jeden Fall zu schnell gefahren“, gab Wilfried Röther (CDU) seine Beobachtungen wieder. Derzeit gilt in der Madenburgstraße Tempo 30. Der zunächst geäußerte Vorschlag, sogenannte Berliner Kissen auf der Fahrbahn einzubauen, ist laut Bauabteilung nur in Spielstraßen umsetzbar. Der Rat sprach sich deshalb einhellig dafür aus, dass die Verwaltung die Einrichtung einer Spielstraße im Bereich des Spielplatzes prüfen soll.

Ausstattung wird modernisiert

Ebenfalls zugestimmt hat der Rat der Anschaffung einer Matschanlage für den betreffenden Spielplatz. Rund 25.250 Euro kostet diese inklusive Aufbau. Der vorhandene abgenutzte Kletterfelsen soll dafür entfernt und der Fallschutzbereich in eine Sand- und eine Hackschnitzelfläche unterteilt werden. Für knapp 4.300 Euro werden außerdem ein Stehkarussell und ein Wipptier bestellt und installiert. Die vorhandene Bouleanlage soll erhalten bleiben, aber optisch vom Spielbereich getrennt werden.

Auf dem Spielplatz in der Martin-Greif-Straße müssen die beiden in die Jahre gekommenen Kletteranlagen ausgetauscht werden. Als Ersatz werden gemäß Gemeinderatsbeschluss eine neue Kletterkombination für rund 21.800 Euro sowie eine Sandbaustelle für knapp 6150 Euro angeschafft.