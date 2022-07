Was lange währt, wird endlich gut – der frisch sanierte Spielplatz am Vogelpark ist am Mittwoch neu eröffnet worden. Den Kindern gefällt’s.

Die große Rutsche und die Schaukel sind der Renner bei den Kindern der Kita am Wald. Aber nicht nur sie. „Ich mag alles“, sagt ein Kind. Die Kleinen sind froh, den beliebten Spielplatz endlich wieder nutzen zu dürfen. „Das war lang ersehnt“, sagt Erzieher Nicolas Lehr. Die Kita hat den Schwerpunkt Waldpädagogik, und da ist es ganz normal, dass die Kleinen öfter zum Vogelpark und dessen Tieren gehen und dabei den Spielplatz nutzen. „Wir haben hier gefrühstückt und gespielt.“ Die Kita ist der Einladung von Bürgermeisterin Ilona Volk (Grüne) gefolgt und die Kinder dürfen sich nach dem Spielen auf eine Runde Pommes freuen, die sie ausgibt.

Der Spielplatz hat laut Ilona Volk „einen ganz besonderen Stellenwert – er wird täglich, egal zu welcher Jahreszeit, besucht. Die Generalüberholung des Spielplatzes sei überfällig gewesen, der Platz wurde von Grund auf saniert: „Alle Spielgeräte sind neu, und die Bänke wurden aufgearbeitet.“ Das größte Spielgerät, der Multifunktionsturm, hat passend den Namen „Vogelpark“ erhalten. Auch kleinere Spielgeräte gibt es, damit auch die Kleinsten ihren Spaß haben. Der Spielplatz sei vielseitig, freut sich die Bürgermeisterin. Die Bewegung in der frischen Luft und in der Natur sei für Kinder schließlich wichtig.

„Tierische“ Geräte

Katrin Ebli vom Fachbereich Bauen, die auch für die Spielplätze zuständig ist, ergänzt, es sei mit dem damaligen Vorsitzenden des Vogelschutz- und Zuchtvereins, Peter Tiesler, besprochen worden, was er sich vorstellen würde. Er wollte gerne ein großes Gerät mit vielen Funktionen und bewusst kleine Geräte für die Kleinsten. Der Spielplatz sollte eine Ergänzung des Vogelparks sein. „Ich glaube, wir sind nahe an diesen Vorstellungen dran.“ Alle Geräte fügen sich in das Thema Vogelpark ein. Da gibt es zum Beispiel eines in Form eines Eichhörnchens oder einer Amsel und den besagten Schriftzug am Multifunktionsgerät. Wegen der naturnahen Lage am Wald mit erhöhter Feuchtigkeit wurden langlebige Materialien wie die Stahlstützen am großen Gerät verbaut. Die Aufbauten sind aus Holz und können bei Bedarf getauscht werden. „Wir sind gut gerüstet für die nächsten Jahrzehnte“, meint Ebli. Die Sanierung begann im Winter 2021 und hatte sich durch Nachbesserungsarbeiten verzögert. Die Tüv-Abnahme sei zunächst nicht mängelfrei gewesen. Die Kosten für die Neugestaltung seien noch nicht komplett abgerechnet, würden sich aber voraussichtlich auf rund 45.000 Euro belaufen, sagt Ebli.

Aber jetzt freut sich der Vorsitzende des Vogelschutz- und Zuchtvereins, Andreas Magin, über die Erneuerung des Areals. Er selbst sei schon vor 45 Jahren als Kind auf dem alten Spielplatz herumgeturnt. Jetzt kann es seine dreieinhalbjährige Tochter kaum erwarten, die neuen Geräte auszuprobieren.