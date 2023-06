Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Spielen bis zum Morgengrauen – und danach direkt weiter. Das ist seit jeher das Motto der Spiele-Ausstellung mit Spielenacht in Böhl-Iggelheim. Auch am Wochenende wurde im Evangelischen Gemeindezentrum in Iggelheim wieder geknobelt, gerätselt und gelacht.

„Auf den Spuren des Marco Polo“ heißt ein Taktik-Spiel, das auf den ersten Blick recht kompliziert aussieht. Deshalb lassen sich Haui, Ulla, Rainer und Mike anfangs von Spieleberaterin