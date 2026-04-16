Im Kreisbad Heidespaß Maxdorf-Lambsheim findet am Freitag, 17. April 2026, von 13 Uhr bis 18 Uhr ein Spielenachmittag statt. Das Angebot richtet sich laut Kreisverwaltung an Familien und umfasst im Sportbecken einen Krake sowie im Lehrschwimmbecken verschiedene Spiele und Aktionen. Dazu gehören laut Ankündigung Laufmatte, Basketball, Tauchspiele, Matten und Poolnudeln. Das reguläre Schwimmen im Sportbecken ist an diesem Tag eingeschränkt und ist nur von 9 Uhr bis 11 Uhr möglich. Hintergrund ist die Ausrichtung eines erlebnisorientierten Nachmittags, der das Bad als Freizeitort für Familien in den Mittelpunkt stellt. Die Kombination aus Spiellandschaften und zeitlich begrenztem Bahnbetrieb verhindert Konflikte zwischen Schwimmen und Spielbetrieb und soll dem Kreis zufolge die Attraktivität des Angebots für unterschiedliche Bedürfnisse erhöhen.