Am kommenden Wochenende werden schon die Jüngsten zu ausgebufften Strategen. Bei der Spieleausstellung des Jugendzentrums Böhl-Iggelheim können mehr als 300 Gesellschaftsspiele ausprobiert werden – fachkundige Anleitung inklusive. Und wer will, kann bis früh morgens spielen.

Das Team des Kinder- und Jugendzentrums (Juz) Böhl-Iggelheim und die Spieleberater sind bereit für ein ganzes Wochenende voller Spaß und Spiel. Zwei Jahre in Folge musste die beliebte Veranstaltung wegen Corona ausfallen. Doch am Samstag, 19. November, ab 15 Uhr und Sonntag, 20. November, ab 11 Uhr soll das Evangelische Gemeindezentrum endlich wieder zur „Spielhalle“ werden, in der vom Kleinkind bis zum Senior jeder etwas Spannendes ausprobieren kann.

Mehr als 300 Gesellschaftsspiele – sortiert nach empfohlenem Spieleralter – warten darauf, erkundet und gespielt zu werden. Die Spielesammlung gehört der Kreisjugendpflege und wird vom Juz verwaltet, genutzt und regelmäßig ergänzt. „Wir haben rund 40 neue Spiele angeschafft“, sagt Juz-Leiterin Birgit Kerler. Denn es sei wichtig, dass neben vielen Klassikern auch immer die aktuellen Titel dabei seien.

„Die Spiele des Jahres haben wir immer drin“, erklärt Kerler, die selbst zum Spieleberater-Team gehört und auch in der Spielenacht von Samstag auf Sonntag bis zum Ende dabei bleibt. Die Besucher können etwa das Spiel des Jahres 2022 „Cascadia“ und die ebenfalls dafür nominierten Spiele wie „Scout“ und „Top Ten“ kennenlernen. Das Kinderspiel des Jahres heißt „Zauberberg“. Es ist laut seiner Beschreibung ein „magisches Kugelbahn-Kooperationsspiel“ für Kinder ab fünf Jahren und sogar zwei Mal bei der Spiele-Ausstellung zu finden. So soll es nicht zu langen Wartezeiten und Enttäuschungen kommen.

Sollte es doch einmal länger dauern, laden „Auch schon clever“ und „Die Villa der Vampire“, die ebenfalls für das Kinderspiel des Jahres nominiert waren, zum Ausprobieren ein. Und so manches Elternteil wird dabei sicherlich genau beobachten, was dem Nachwuchs am besten gefällt, um Ideen für Weihnachtsmann und Christkind zu sammeln.

Insgesamt gibt es elf Spieleberater, die selbst passionierte Gesellschaftsspieler sind und sich im Vorfeld ausgiebig mit den Spielen beschäftigt haben. Schließlich sind sie dazu da, den Besuchern bei Fragen zur Spielanleitung zur Seite zu stehen und auch mitzuspielen, wenn es gewünscht ist. „Es liegt allen am Herzen, das Spielen in die Gesellschaft zu bringen“, erklärt Birgit Kerler. Sie hat beobachtet, dass sich in der langen Zeit der Pandemie viele Menschen zurückgezogen haben. „Spielen ist ein guter Weg, wieder mit anderen in Kontakt zu treten und etwas gemeinsam zu machen“, ist sie überzeugt.

Wie schon bei vergangenen Spiele-Ausstellungen ist auch Spiele-Erfinder Klaus Geis wieder mit von der Partie. Er stellt nicht nur persönlich seine erfolgreichen pfälzischen Kartenspiele „Ebbes“ und „Dubbe“ vor, sondern steuert auch ein spezielles „Dubbe“-Paket für die Tombola bei, aus deren Einnahmen das Juz ein Programm für die Spiele-Verwaltung anschaffen möchte. Als weitere Preise winken Spiele aus dem Fundus der Spiele-Ausstellung. „Jedes Los gewinnt“, verspricht Birgit Kerler.

Wer sich nicht nur auf sein Losglück verlassen möchte, aber dennoch seine Spielesammlung erweitern möchte, wird vielleicht beim Spielebasar fündig, der am Samstag von 16 bis 18 Uhr und am Sonntag von 13 bis 15 Uhr im Gruppenraum des Gemeindezentrums stattfindet. Wer selbst Spiele verkaufen möchte, kann diese nach Anmeldung im Vorfeld abgeben. Ein Teil des Verkaufserlöses kommt wiederum dem Juz für seine Kinder- und Jugendarbeit zugute.

Unterstützt wird die Spiele-Ausstellung vom Verein Kinder- und Jugendfreundliches Böhl-Iggelheim, dessen Mitglieder und Helfer an beiden Veranstaltungstagen für die Verpflegung mit Kaffee, Kuchen, weiteren Getränken, Snacks und frisch zubereitetem Chili con Carne sowie vegetarischem Chili sorgen. Kaffee als Muntermacher gebe es auch in der Spielenacht noch, merkt Birgit Kerler an. Aber sie weiß aus Erfahrung: „Wenn man am Spielen ist, bleibt man automatisch wach, weil es so spannend und so schön ist.“

Termin

Die Spiele-Ausstellung im Evangelischen Gemeindezentrum Iggelheim, Langgasse 12a, ist am Samstag, 19. November, von 15 bis 18 Uhr sowie am Sonntag, 20. November, von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Die Spielenacht startet am Samstag um 18 Uhr. Parkmöglichkeiten gibt es auf dem Dorfplatz. Der Eintritt ist frei.