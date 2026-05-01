„Jugendlicht spielt“ heißt es am Samstag, 2. Mai, beim TB Assenheim. Ob Klassiker oder moderne Spiele: Getreu dem Motto „1250 Jahre Spaß für Jung und Alt, spielen wie früher und heute“, wird den Organisatoren zufolge für jede Altersklasse etwas geboten. Von 13 bis 18 Uhr stehen Brettspiele für Kids auf dem Programm, von 14 bis 16 Uhr gibt es Outdoor-Spiele wie Gummitwist, Hüpfspiele, Stelzen, Boule, Kubb. Zwischen 18 und 22 Uhr sind dann Spiele für Teens und Junggebliebene an der Reihe mit einem Opening „Werwölfe von Hochdorf-Assenheim“ sowie Gruppen-, Strategie-, Aktivitäts- und Funspiele. Für das leibliche Wohl ist mit Chili con Carne, Pizzaecken und Waffeln gesorgt.