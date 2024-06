Auch die evangelische Kirche muss neue Wege gehen, um die Menschen zu erreichen. Oft führen diese Wege in die digitale Welt. Da braucht man Menschen wie Pfarrer Max Niessner, der mit seinem Podcast „Spiel, Spaß, Wutanfall!“ erfolgreich ist. Dafür bekommt er auch Besuch von prominenten Gästen.

Wer sehen will, wo Max Niessner und sein Team die Folgen für den Podcast aufnehmen, muss in den Keller. Also eine Treppe runter, und rein in den Raum, in dem vor Kurzem sogar Margot