Aus der Verbandsgemeinde Rheinauen kommt ein klares Signal gegen die geplante Erdöl-Bohrung.

Die politischen Gremien in der Verbandsgemeinde Rheinauen stehen solidarisch zusammen und zeigen, dass sie die Erdöl-Suche zwischen Otterstadt und Waldsee ablehnen. Ob die Klagen der Ortsgemeinde Otterstadt und der Verbandsgemeinde Rheinauen vor dem Verwaltungsgericht Erfolg haben, wird sich zeigen. Alles in allem spielen die politischen Akteure auf Zeit, weil ihr Gang vor Gericht eine aufschiebende Wirkung hat und die Erdöl-Suche verzögert. Damit verbunden ist die Hoffnung, dass in der Zwischenzeit das Bundesbergrecht reformiert wird, was politischer Wille der Bundesregierung ist. Das Bergrecht ist Grundlage für die Genehmigung des Erdöl-Projekts. Ob diese Taktik aufgeht, ist ebenfalls offen.