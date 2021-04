In der Corona-Pandemie kümmert sich Gerd Humbert speziell um die Bedürfnisse von Männern – im Rhein-Pfalz-Kreis und in der ganzen Pfalz. In seinen Online-Gruppen kommen sie zu Wort. Nun gibt es ein Angebot, das sich speziell an Väter richtet. „Wir lassen los und coachen uns selbst, indem wir unsere Tipps und Tricks teilen. Was treibt dich um und was trägst du mit dir herum?“, heißt es. Die Gruppe trifft sich am Montag, 12. April, 21.15 Uhr. Weitere Treffen sind immer montags geplant. „Wenn ein Kind den Papa braucht, kann er zu jeder Zeit die Gruppe verlassen und mit oder ohne Kind wieder reinkommen“, sagt Humbert, der bei der Evangelischen Kirche der Pfalz in Kaiserslautern bei der Arbeitsstelle Bildung und Gesellschaft aktiv ist. Er leitet die Gruppe gemeinsam mit Pastoralreferent Sebastian Kienast, zugleich Männerreferent in Freiburg. Den Link zum Zoom-Meeting gibt unter: www.maennernetzpfalz.de. Alternative Anmeldung: gerd.humbert@evkirchepfalz.de.