In der Speyerer Straße in Limburgerhof werden seit dem 15. Juli neue Versorgungsleitungen für das Ortsnetz und die Gashochdruckleitung verlegt. Ab Dienstag, 17. September, beginnen die Arbeiten des zweiten Bauabschnittes ab dem BASF Agrarzentrum in Richtung Rehhütte. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Ende November andauern, teilen die Thüga Energienetze mit. Die Zufahrt zum BASF Agrarzentrum ist für die Dauer der Bauarbeiten ausschließlich über die Ortsmitte von Limburgerhof befahrbar. Für die Zufahrt zur Rehhütte beziehungsweise zum Kohlhof ist eine entsprechende Umleitungsstrecke ausgeschildert. Diese führt über die B9. Während der Bauarbeiten wird die Speyerer Straße im Bauabschnitt vollständig gesperrt sein. Eine entsprechende Umleitung wird eingerichtet. Die Thüga Energienetze bitten Anwohner und Verkehrsteilnehmer um Verständnis. Fragen zu den Baumaßnahmen können per E-Mail an rohrbau-pfalz@thuega-netze.de gesendet werden. Ansprechpartner ist Mike Nowak.