Die CDU hatte einen Vorschlag, der Speyerer Straße mehr Flair zu verleihen. Sie würden gern per Sondernutzungssatzung Parklets für die Außengastronomie erlauben.

Ein Parklet ist eine Parkbucht, die gastronomisch genutzt wird. Stellt also zum Beispiel ein Restaurantbesitzer vor seinem Geschäft Tische und Stühle auf die eigentliche Parkfläche am Fahrbahnrand und bewirtet dort Gäste, betreibt er ein Parklet. Zwischen diesem und dem Restaurant liegt der Gehweg. Wie das aussieht, lässt sich unter anderem in der Mannheimer Innenstadt beobachten.

Die Leute nutzten die vorhandene Außengastronomie in der Speyerer Straße schon gerne, sagte Monika Werra (CDU) im Limburgerhofer Haupt- und Finanzausschuss. „Sie alle genießen die entspannte Atmosphäre und den Flair, der durch solche Außenbereiche entsteht.“ Parklets könnten diese Ausstrahlung steigern und die Gemeinde noch attraktiver machen. Ein schönes Beispiel für so ein schönes Ambiente, das zum längeren Verweilen einlädt sei auch die Maximilianstraße in Speyer, erklärte Werra. Ein Nachteil sei aber der Wegfall von Parkplätzen. Angesichts der Diskussionen um Klimaschutz und -wandel sowie CO 2 -Einsparungen wäre das aber ein Schritt in die richtige Richtung. Gut sei zudem, dass die Kosten für Parklets nicht die Kommune, sondern interessierte Gastronomen tragen müssten. Selbstverständlich darf jedoch nicht jeder Gastwirt einfach nach Lust und Laune öffentliche Parkbuchten zu einem Teil seiner Außengastronomie machen. Sehr wohl aber darf er das beantragen. Dann kann die jeweilige Kommune prüfen, ob das aus verkehrsrechtlicher Sicht in Ordnung ist, und auf Grundlage einer Satzung diese Sondernutzung gegebenenfalls erlauben.

Ein Problem für Radler?

Der Beigeordnete Wolfgang Zettler (CDU) stand der Idee offen gegenüber, fragte sich aber, wie der Fahrradverkehr sicher durchs Lokal geführt werden sollte. Immerhin würden die Radfahrer auf Kellner und Gäste treffen. Ein Teil werde wohl auf die Straße ausweichen, ansonsten sei der für Radfahrer geöffnete Gehweg auch breit genug, um Probleme zu vermeiden, erwiderte Werra. Bürgermeister Andreas Poignée (CDU) merkte an, dass normalerweise die Radfahrer Rücksicht auf die Fußgänger nehmen müssten. „Wenn sich alle an die Regeln halten würden, hätten wir da keine Konflikte“, sagte er.

Karlheinz Eicher (FWG) interessierte, wie die Nachfrage seitens der Gastronomen sei. Zumal sie ja zusätzliches Personal bräuchten, das ohnehin schwer zu finden sei.

Oliver Neumann (FDP) lehnte das Ansinnen ab. „Denn wir sind angetreten, um den ganzen Bereich zwischen Oldenwaldwing und Rheinstraße zu überplanen“, erläuterte er. Der CDU-Vorschlag würde dieses Projekt verwässern. Dem pflichtete Sibylle Brosius (Grüne) bei, obwohl sie den Grundgedanken gut finde, die Speyerer Straße attraktiver zu machen. Brigitte Auweter (SPD) hatte zudem Bedenken, ob diese Sondererlaubnis auch kontrolliert werden könnte.

Bürgermeister will Rechtsgrundlage schaffen

Raymund Kompa (Grüne) hielt den Titel des CDU-Antrags für irreführend: Um die Sondernutzungssatzung zugunsten von Parklets in der Speyerer Straße zu erweitern, müsste die Gemeinde erst mal eine solche Satzung haben. Monika Haber (CDU) war bewusst, dass es davon derzeit lediglich einen Entwurf gibt. „Doch darüber können wir erst entscheiden, nachdem wir über die Parklets geredet haben“, begründete sie den Vorstoß der Christdemokraten. Zudem würden natürlich alle gerne die Speyerer Straße sanieren, doch wenn es um das nötige Geld gehe, werde bei den Haushaltsberatungen wieder die Fantasie fehlen.

Am Ende beschloss der Ausschuss, den Entwurf für die Sondernutzungssatzung nicht um die Parklet-Möglichkeit zu erweitern. Bürgermeister Poignée kündigte allerdings an, die schon im Juni 2020 angestrebte Sondernutzungssatzung endlich voranzutreiben. „Wir sind die einzige Gemeinde im Rhein-Pfalz-Kreis, die noch keine hat. Und obwohl vieles schon gelebter Alltag ist, brauchen wir eine Rechtsgrundlage“, sagte er.