In Dudenhofen sind am Samstagabend in zwei Straßen Wasserrohre gebrochen. Wie Werkleiter Hermann Konrad auf Anfrage mitteilte, sind der Konrad-Adenauer-Platz und die Hermann-Löns-Straße betroffen. Als Ursache für den Wasserrohrbruch am Konrad-Adenauer-Platz vermutet Konrad das Alter der Leitungen. Diese seien bestimmt 60 Jahre alt, sagte er. Durch die Druckschwankungen im Leitungsnetz nach dem dortigen Bruch sei es zum Bersten des Rohres in der Hermann-Löns-Straße gekommen. Beide Straßen seien gesperrt. Die Anwohner wurden notversorgt. Konrad geht von einer mehrwöchigen Sperrung aus. Am Konrad-Adenauer-Platz sei die Reparatur der stark unterspülten Straße sehr aufwendig. Dem Werkleiter zufolge soll die Leitung bis zur Oberen Mühlstraße erneuert werden, weil es dort auch schon mal einen Rohrbruch gab. Konrad schätzt die Kosten für die Reparatur in beiden Straßen auf insgesamt 100.000 bis 150.000 Euro. Damit der Auftrag vergeben werden kann, treffen sich die Mitglieder des Dudenhofener Werkausschusses am Montag, 28. Februar, um 18 Uhr im Bürgerhaus zu einer Dringlichkeitssitzung.