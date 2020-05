Ein kaputter Herd, ein zerbrochener Wäschekorb, jede Menge Holzlatten und noch einiges mehr – am vergangenen Wochenende haben Unbekannte ihren Sperrmüll im Wald zwischen Schifferstadt und Speyer entsorgt. Wie die Stadtverwaltung gestern mitteilt, hatten mehrere Bürger dies gemeldet und der städtische Vollzugsdienst und die Polizei waren vor Ort. Ermittlungen gegen den Verursacher würden eingeleitet. Aus diesem Anlass weist die Stadtverwaltung darauf hin, dass nahezu alle Abfälle, auch Sperrmüll, von zu Hause abgeholt werden. Meldungen über illegale Müllablagerungen können an die Stadtverwaltung Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235/440 oder per E-Mail an vollzugsdienst@schifferstadt.de gemeldet werden.