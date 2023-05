Die Verbandsgemeindeverwaltung Römerberg-Dudenhofen lässt ab Freitag, 19. Mai, mehrere Container in Mechtersheim und Heiligenstein aufstellen, in denen Betroffene des Starkregen-Ereignisses ihren Sperrmüll bis Mittwoch, 24. Mai, entsorgen können. Laut Verwaltung werden die Container in Heiligenstein auf dem Parkplatz in der Schillerstraße und auf dem Kerweplatz in der Dr.-Rieth-Straße positioniert. In Mechtersheim stehen sie in der Limburgstraße, in der Madenburgstraße und in der Schwegenheimer Straße auf dem ehemaligen Gelände von Ton & Topf.

In den Containern dürfen Möbel, Polstermöbel, Teppiche, Textilien, Porzellan, Altpapier, Matratzen, Kinderspielzeug und Fahrräder entsorgt werden. Nicht hineingeworfen werden dürfen Isolier- und Dämmmaterial, künstliche Mineralfaser, verdorbene oder überlagerte Nahrungsmittel, Wandfarben in Eimern, gefüllte Einmachgläser, Nachtspeicheröfen, Sonderabfall, Ölofen, Heizöltanks sowie flüssige und gefährliche Stoffe.