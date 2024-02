Die Polizei und die Feuerwehr sind am frühen Freitagmorgen ins Gewerbegebiet in Berghausen gerufen worden. Grund war ein nicht alltäglicher Unfall in der Großen Hohl.

Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, war ein 20 Jahre alter Autofahrer den Wirtschaftsweg in Verlängerung des Speyerer Closwegs Richtung Römerberg gefahren und ist in der Großen Hohl, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto prallte gegen einen Findling, der nach Angaben eines Polizeisprechers gegen die Fassade eines Bürogebäudes geschleudert wurde. Das Fahrzeug drehte sich anschließend noch um die eigene Achse, kollidierte mit einem Baum und kam zum Stehen.

Der Fahrer wurde nach Angaben der Polizei dem ersten Anschein nach schwer verletzt. Er war der Polizei zufolge alkoholisiert, hatte etwas mehr als 1 Promille Alkohol im Blut. Seine zwei Mitfahrer wurden leicht verletzt. Alle Fahrzeuginsassen wurden vom Rettungsdienst in eine Krankenhaus gebracht.

Die Freiwillige Feuerwehr Römerberg war Wehrführer Werner Huber zufolge mit drei Fahrzeugen und 15 Personen vor Ort. Die Wehrleute stellten den Brandschutz sicher, nahmen ausgelaufene Betriebsstoffe auf und sicherten das Gebäude gegen Einbruch, weil drei Fenster zu Bruch gegangen waren. Laut Huber müssen zwei Tonnen mit Schotter, der durch das Motoröl verunreinigt wurde, fachgerecht entsorgt werden. Da sich unter dem Schotter ein Vlies befand, drangen die Betriebsstoffe des Fahrzeugs nicht ins Erdreich ein, sagte der Wehrführer.

Die Polizei beziffert den Gesamtschaden auf etwa 30.000 Euro. Rund 15.000 entfallen auf das Fahrzeug, das ein Totalschaden ist und abgeschleppt wurde. Mit 10.000 Euro wird der Schaden an der Gebäudefassade beziffert, und 5000 Euro wird es schätzungsweise brauchen, um den Baum zu ersetzen.