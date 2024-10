Ein spektakuläres Bild bot sich den Mechtersheimern am Donnerstag, wenn sie in Richtung des Turms der protestantischen Friedenskirche blickten: zwei Männer in luftiger Höhe, mit Seilen am Zwiebelturm befestigt. Pfarrerin Bettina Beyerle erklärt, was dahintersteckt.

Verschiedene Stürme hatten in den vergangenen Monaten und Jahren Spuren am Turm der Kirche hinterlassen. Ein Kupferband, das die Ziegeln zusammenhält,