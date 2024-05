Zukunftsgerichtete Investitionen in die Infrastruktur und die attraktive Gestaltung der Ortskerne seien große Anliegen, teilt die SPD Dannstadt-Schauernheim mit. Auch die Ansiedlung weiterer steuerrelevanter Gewerbebetriebe stellt man als Wahlkampfthema heraus.

Für die Wahl zum Verbandsgemeinderat am 9. Juni hat die Partei jetzt ihre Kandidatinnen und Kandidaten benannt. Demnach führt Uwe Schölles die Liste an. Der Versicherungskaufmann ist als Sicherheitsberater für Senioren in der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim im Einsatz.

Die Liste

Uwe Schölles, Gerlinde Braun, Michael Schulz, Ute Weisenbach, Brigitte Bohrer, Willi Ettinger, Michael Kunter, Frithjof Burdan, Paula Hüls, Vanessa Ost, Wolfgang Handrich, Gerald Niefer, Marina Härtel, Michael Bernhardt, Patricia Handrich, Angelika Burkert, Joachim Feldes, Gerhard Rettig, Jessica Ebert, Peter Nicklas, Ulrike Lösch-Schölles, Uwe Schön, Christa Rau, Friedel Becker, Samantha Pauli, Werner Müller, Inge Lange, Joachim Bolzau, Waltraud Goschler, Wolfgang Habel, Eleonore Klamm.