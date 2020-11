Am Mittwoch, 11. November, ist Martinstag, und da erreicht die Laternenfenster-Aktion in Beindersheim ihren Höhepunkt und ihr Ende. „Es hätte deutlich besser laufen können“, bilanzierte am Dienstag Mitinitiator Kai Lemke vom SPD-Ortsverein.

Vom Rundgang durchs Dorf am Wochenende kehrte der Fotograf der RHEINPFALZ enttäuscht zurück, weil er kaum Wohnungen gesehen hatte, in deren Fenstern selbst gebastelte Martinslaternen leuchteten. Dabei läuft die Kampagne schon seit 1. November. Und bei Ortsbürgermeister Ken Stutzmann (SPD), der doch mit gutem Beispiel voran gehen wollte, seien die Rollläden unten gewesen. Ein schönes Fotomotiv kam dann aber doch zustande.

Der Bürgermeister liefert auf Anfrage ein Bild als Beweis, dass Familie Stutzmann sehr wohl gebastelt hat. Und der Rollladen bleibe am Martinsabend selbstverständlich oben, meint er schmunzelnd. SPD-Ortsvereinsvorsitzender Lemke verweist ebenfalls auf den heutigen 11. November als Höhepunkt. Vermutlich würden die im Kindergarten entstandenen Lampions erst relativ spät den Kindern mitgegeben.

Viele Lichterketten statt Martinslaternen

Lemke bestätigt die Beobachtung des Pressefotografen, dass es statt Laternen vielfach Lichterketten und andere Deko in Beindersheimer Fenstern gebe. „Ich glaube, da haben bei der Info über die Aktion viele nur das Schlagwort ,beleuchtete Fenster’ gelesen“, so Lemke.

Die Verlosung von vier Gastronomiegutscheinen könne aber auf jeden Fall am Donnerstag stattfinden, sagt Lemke. Stand Dienstagvormittag waren 21 Fotos von Beindersheimer Laternen eingegangen, und weitere Einsendungen seien angekündigt worden. Er vermutet oder besser gesagt hofft, dass die als Ersatz für den Martinsumzug gedachte Kampagne am Mittwochabend doch noch ein Erfolg wird.