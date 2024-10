Die Mitglieder des SPD-Ortsvereins Bobenheim-Roxheim haben am Freitag Jens Becker im Amt des Vorsitzenden für die nächsten beiden Jahre einstimmig bestätigt. Das hat der Vorstand mitgeteilt. Der 39-jährige steht dem Ortsverein seit 2018 vor und geht nach seiner erneuten Wiederwahl nun in die vierte Amtszeit.

In seinem Rückblick sagte Becker: „Wir sind mit einem starken Team zur Kommunalwahl angetreten, haben im Haustürwahlkampf rund 1000 Haushalte besucht und mit unserem Wahlprogramm, in das erstmals die Ideen und Anregungen vieler Mitbürgerinnen und Mitbürger eingeflossen sind, überzeugt.“ Mit ihrem Wahlergebnis liege die Bobenheim-Roxheimer SPD deutlich über dem Landesschnitt. Im Vorfeld der Nominierung Christian Schreiders für die Bundestagswahl sagte Becker: „Wir stehen geschlossen hinter unserem Abgeordneten, der seit drei Jahren eine ausgezeichnete Arbeit leistet. Er ist nicht nur omnipräsent, sondern auch bei jedem Anliegen und zu jeder Zeit für uns ansprechbar.“

Anlässlich der Mitgliederehrung war Marc Ruland, Generalsekretär der SPD Rheinland-Pfalz, angereist. Norbert Lotz ist seit 60 Jahren Mitglied der Partei und erhielt dafür die Ehrennadel in Gold und Silber. Lotz war laut Jens Becker in Bobenheim-Roxheim zwischen 1984 und 2004 in Gemeinderat und Ausschüssen aktiv.

Vorstand

Vorsitzender Jens Becker, Stellvertreter Heidelore Bigott und Manuel Hettmannsperger, Kassierer Gerhard Schlieger, Schriftführer Jens Rusterholz.