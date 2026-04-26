Die SPD Mutterstadt lädt am 30. April und 1. Mai zu ihrem traditionellen Waldfest in der Walderholung ein. Wie Kathrin Hammer, Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Mutterstadt, mitteilt, beginnt der Ausschank am Donnerstag, 30. April, um 18 Uhr. Ab 19 Uhr sorgt DJ Pasi für Musik und den stimmungsvollen Start in den Mai. Am Freitag, 1. Mai, geht es ab 10 Uhr mit dem Frühschoppen weiter.

Neben den bekannten Saumagen-Burgern stehen in diesem Jahr auch vegetarische Burger auf der Karte. Zudem ist erstmals Kartenzahlung möglich, was den Ablauf für Gäste erleichtern soll. Auch Familien können sich auf ein passendes Programm freuen. Ab 13 Uhr gibt es Kinderschminken, ab 14 Uhr öffnet das SPD-Waldcafé mit Kaffee, Kuchen und Waffeln. Der Ortsverein freut sich auf zahlreiche Besucher.