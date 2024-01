Am 9. Juni wird in Harthausen der Ortsgemeinderat neu gewählt. Bei der jüngsten Mitgliederversammlung im historischen Tabakschuppen hat der SPD-Ortsverein für seine Liste 17 Kandidaten nominiert.

Sieben Frauen und zehn Männer wollen für die SPD in den Rat einziehen, „um dort an den Weichenstellungen für die Gemeinde, ihre Menschen und die Umwelt mitzuarbeiten“, wie der Ortsverein informiert. Nicht alle haben ein SPD-Parteibuch, sieben gehören der SPD nicht an, sehen dort aber laut dem Vorsitzenden Khader Awwad sehr gute Möglichkeiten, sich mit ihren Anliegen in die politische Gremienarbeit einzubringen.

Die Liste sei gegenüber dem letzten Urnengang 2019 nochmals verjüngt: Sechs der 17 Kandidaten seien unter 50. „Mit dieser Liste haben wir die perfekte Balance zwischen Erfahrung und neuen Ideengebenden gefunden“, ist Awwad überzeugt. „Viel Qualität, um für Harthausen auf den Fundamenten der Vergangenheit neue kreative Bausteine für die Anwohner zu bilden.“

Die Liste

1./2. Helmut Biermann, 3./4. Marlies Denne, 5./6. Khader Awwad, 7. Christina Vogelsang, 8. Kurt Humm, 9. Walter Storck, 10. Manuel Biermann, 11. Nina Awwad, 12. Thomas Baumann, 13. Silvia Henrich-Storck, 14. Chiara Humm, 15. Ulrich Mathäus Sperling, 16. Larissa Humm, 17. Birgit Biermann, 18. Vedat Gasan, 19. Oliver Gluch, 20. Ludwig Wagner.