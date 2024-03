Die SPD Schifferstadt will aus ihrer Oppositionsrolle heraus und Regierungsverantwortung übernehmen. Fraktionsführerin Miriam Gruber eröffnete die Listenaufstellung der Sozialdemokraten mit Kritik an fünf Jahren schwarz-grüner Stadtpolitik.

Es seien etliche Projekte diskutiert und beschlossen, aber nicht konsequent verfolgt worden. Dazu zählte die Spitzenkandidatin das Mobilitätskonzept, Bebauungspläne für die Innenstadt, die Schaffung weiterer Baugebiete und die Entwicklung der Klimakonzepte. „Es scheint, als werde ein Fass nach dem anderen aufgemacht, statt begonnene Projekte richtig zu Ende zu führen“, sagte Gruber. Die Kommunikation der Stadt sei problematisch. Anwohner, Schulelternbeiräte und Seniorenbeirat fühlten sich laut Gruber bei Projekten nicht genügend informiert und einbezogen. Die Stadtpolitik sei sozial unausgeglichen. So sei beim Klimaschutz, der wichtig sei, kein Euro zu viel, dagegen werde im Sozialen gespart, und es fehlen Stellen für Sozialarbeit, Pflegebeauftragte und Antidiskriminierungsstelle. Belastungen seien sozial unausgeglichen erhöht, wie die Grundsteuer, Essensbeiträge an Grundschulen und Hundesteuer. Die Sozialdemokraten wollen bezahlbaren generationengerechten Wohnraum, bessere soziale Infrastruktur, die Stärkung von Bürgergemeinschaft und Ehrenamt und generationengerechte, stressfreie Mobilität in den Mittelpunkt ihrer Politik stellen.

Die Liste

Miriam Gruber, Thomas Lorch, Sandra Wolke, Jürgen Obermann, Anke Striebinger-Schmitt, Ulrich Schwind, Michele Luboja, Salim Sentürk, Conny Christmann, Peter Kubina, Daniela Kubina, Bernhard Kukatzki, Lea-Sophie Schmitt, Johannes Lenhard, Eva-Maria Obermann, Jürgen Fuchs, Monika Berg, Peter Weinacht, Heidrun Gruber, Dieter Schiller, Ursula Fuchs, Reinhold Gruber, Nadine Thiel, Werner Buchmann, Ursula Oberbeck, Günter Frisch, Beate Born-Kubina, Thomas Gruber, Jana Imhausen, Michael Lenhard, Ewa Obermann, Andreas Obermann, Manuela Rupp, Mücahit Sentürk, Sylvia Albert-Lorch, Patrick Obermann. Ersatz: Andrea Sturm, Frank Christmann.