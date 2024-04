Bei einer Mitgliederversammlung haben die Altriper Sozialdemokraten ihre Liste der Kandidaten für die Kommunalwahl am 9. Juni aufgestellt. 24 Frauen und Männer finden sich dort wieder, die sich nach eigenen Angaben unter dem Motto „Unser Altrip weiter denken“ und dem Leitgedanken „Zuhören, Kümmern, Handeln“ in den kommenden Jahren für den Ort einsetzen wollen. Die Kandidaten spiegeln der Partei zufolge mit ihrer Vielfalt an Erfahrungen und Interessen einen ausgewogenen Querschnitt der Altriper Bevölkerung wieder und sind entschlossen, gemeinsam durch ehrenamtliches Engagement die Zukunft der Gemeinde aktiv zu gestalten.

Die Liste

Markus Hofacker, Christiane Stillger, Peter Bärenz, Katharina Hartmann, Peter Schunk, Eliana Schmidt, Jürgen Kruse, Lea Kaub, Richard Olf, Angelika Feusette, Heiko Wölfel, Diana Seibert, Hans-Peter Kaub, Helga Schmidt, Jürgen Eng, Günther Frey-Pirschel, Bernd Mattern, Jean Kaub, Kai Gerner, Klaus Schmidt, Felix Bärenz, Renate Bärenz-Mollenhauer, Birgit Hartmann, Horst Feindel.