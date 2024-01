Am 9. Juni wird in Römerberg ein neuer Ortsgemeinderat gewählt. Bei ihrer Mitgliederversammlung hat die SPD für ihre Liste nun 14 Kandidaten nominiert.

Vier Frauen und acht Männer aus allen drei Römerberger Ortsteilen wollten für die SPD in den Rat einziehen, um dort an den Weichenstellungen für die Gemeinde, ihre Menschen und die Umwelt mitzuarbeiten, informieren die Sozialdemokraten. Nicht alle hätten ein SPD-Parteibuch: Vier der Kandidaten gehörten der SPD nicht an, sehen dort aber sehr gute Möglichkeiten, sich mit ihren Anliegen in die politische Gremienarbeit einzubringen.

Die Liste ist gegenüber dem letzten Urnengang 2019 stark verjüngt: Das Durchschnittsalter der Kandidaten sei von damals 57 auf jetzt 50 Jahre gesunken. Außerdem treten acht der Kandidaten erstmals für die SPD an. „Mit dieser Liste stellen wir die Weichen für eine Verjüngung und profitieren von neuen Impulsen und Ideen“, ist der Ortsvereinsvorsitzende Herbert Martin Kälberer überzeugt. „Viel Qualität also, an der Quantität arbeiten wir noch“, ergänzt er mit einem Augenzwinkern.

Die Liste

1./2. Herbert Martin Kälberer, 3./4. Sabine Marczinke, 5./6. Steffen Heilmann, 7./8. Doris Aschenbrenner, 9./10. Marcel Cappel, 11./12. Marion Leutner, 13./14. Tobias Schmidt, 15./16. Daniela Kälberer, 17./18. Martin Rohr (parteilos), 19./20. Dirk Pohlmann (parteilos), 21. Bernd Geißler, 22. Bernd Marczinke (parteilos), 23. Peter Slowak (parteilos), 24. Tobias Ungewitter.