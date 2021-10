Silke Schmitt-Makdice will Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen werden. Die Hanhofener Ortsbürgermeisterin ist am Freitagabend bei einer Mitgliederversammlung des SPD-Gemeindeverbands im Römerberger Zehnthaus einstimmig zur Kandidatin für die Wahl im kommenden Frühjahr gekürt worden. Schmitt-Makdice ist 42 Jahre alt, verheiratet, hat zwei Kinder und arbeitet derzeit hauptberuflich als Finanzabteilungsleiterin der Stadt Speyer. Am Herzen liegen ihr die Themen offene Verwaltung, Jugendarbeit, Feuerwehr und Hochwasserschutz, wie sie bei ihrer Vorstellung sagte. Die Eigenständigkeit der Ortsgemeinden will sie erhalten und sogar stärken.

Die Bürgermeisterwahl findet am 6. März 2022 statt. Es geht um die Nachfolge von Manfred Scharfenberger (CDU), der Ende Juni in Ruhestand geht. Als Kandidaten stehen außer Schmitt-Makdice der Harthausener Harald Löffler (CDU) sowie die Römerberger Matthias Hoffmann (Grüne) und Justus Rabe (FDP) fest.