Die Tagesordnungspunkte der letzten Waldseer Bauausschusssitzung waren sehr interessant. Trotzdem waren die Mitglieder der SPD-Fraktion der Sitzung fern geblieben, obwohl sie mit Sicherheit gerne mitdiskutiert hätten. Der Grund: Eine knappe Woche vorher hatte eine Fraktionssitzung stattgefunden. Kurz danach bekam eine Person aus der Gruppe Erkältungssymptome. Sie ließ sich umgehend auf Covid-19 testen, doch die Testergebnisse lagen bis zur Sitzung nicht vor. Vorsichtshalber hatten daraufhin alle Fraktionsmitglieder mit Ausnahme vom Beigeordneten Steffen Sternberger-Hahn, der aufgrund einer Untersuchung am Arbeitsplatz ein negatives Testergebnis vorweisen konnte, beschlossen, nicht an der Sitzung teilzunehmen. Schön, dass die überwiegend jungen SPD-Mitglieder mit gutem Beispiel voran gehen, gerade in einer Zeit, in der die Zahl der Neuerkrankungen stark zunimmt. Nicht nur in Großstädten, auch in kleinen Orten wie Waldsee, wie die letzten Wochen gezeigt haben. Bleibt zu hoffen, dass sich andere an diesem vorbildlichen Verhalten ein Beispiel nehmen. Das Testergebnis traf übrigens am nächsten morgen ein: zum Glück negativ.krx