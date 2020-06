Was für eine schwere Geburt – 21 Jahre mussten ins Land gehen, bis das Gewerbegebiet „Östlich der Assenheimer Straße“ in Rödersheim-Gronau realisiert werden konnte. Am Freitag war der symbolische Spatenstich, und bei allen Beteiligten war Erleichterung zu spüren. Aufbruchstimmung auch, denn das Interesse von Unternehmen, dort zu investieren, ist laut Verwaltung groß.

Über 20 Jahre ging man mit dem Wunsch schwanger, im Ortsteil Gronau ein Gewerbegebiet „Östlich der Assenheimer Straße“ auf rund 3,2 Hektar zu erschließen, um das Gewerbe aus dem Ort zu holen und Expansionen zu ermöglichen. Eine lange Zeit. Bei einer echten Geburt sind danach meist all die Komplikationen und Strapazen so gut wie vergessen. Beim Spatenstich am Freitag war das nicht so: Wie etwa die Tatsache, dass sich Besitzer anliegender Grundstücke und Bewohner gegen die Umstände bei der Umsetzung des Vorhabens gewehrt, und sich daraus die Freien Wähler im Ort gebildet haben.

In den Jahren wurde über das Projekt viel gestritten, diskutiert beraten und Gegebenheiten neu beschlossen. Ortsbürgermeister Thomas Angel (FWG) bedankte sich bei allen Beteiligten und ließ die wichtigsten Etappen noch einmal Revue passieren – etwa die Regelung des Abstands zum Wohngebiet, die Idee, dort einen Solarpark zu errichten, die Erhöhung des Quadratmeterpreises für die Grundstücke oder das Scheitern, alles einen privaten Investor erschließen zu lassen. Ein elementarer Schritt, den Ortsgemeinde und Verwaltung dann 2019 erreichen konnten, war für ihn aber die Genehmigung der Aufsichtsbehörde, das Gebiet auch ohne notarielle Vorverträge erschließen zu dürfen. So konnte die Verwaltung die Aufträge für die Erschließung im Oktober 2019 endlich ausschreiben. „Die wird die Kommune 1,62 Millionen Euro kosten“, sagte der Ortschef und hofft auf ein florierendes Gewerbe in seiner Gemeinde.

Es gibt sogar eine Nachrückerliste

Verbandsgemeindebürgermeister Stefan Veth (CDU) indes erhoffte sich erst einmal positive Schlagzeilen im Zusammenhang mit dem Gewerbegebiet. „Es ist vollbracht“ oder „Am Ende eben doch alles gut“ könnte er sich als Überschrift vorstellen, eben besser als „Gewerbegebiet bereitet Kopfzerbrechen“ oder „Kein Vorankommen“. Er bedankte sich bei der CDU und der SPD für den Einsatz bei der Realisierung und meinte: Rückblickend könnte man es den Anwohnern nicht übel nehmen, dass sie sich gegen das Gewerbegebiet gewehrt haben, jeder denke und handle eben nach seiner individuellen Sicht. „Sie haben nichts unversucht gelassen, dieses Gebiet zu verhindern“, sagte der Verbandsgemeindebürgermeister, räumte aber zugleich auch ein: „Das ist ihr gutes demokratisches Recht, und aus ihrer Sicht war es auch verständlich.“ Letztlich zähle das Ergebnis – und das sei die Erkenntnis, dass es in der Orts- und Verbandsgemeinde keinen besseren Standort für dieses Gewerbegebiet gebe. Auch wegen der guten Verkehrsanbindung mit der Ortsumgehung, die gebaut werden soll.

Doch erst einmal schaufelten elf Vertreter aus Politik, Verwaltung und von den beteiligten Unternehmen Sand von einem fein säuberlich planierten Haufen. Der symbolische Spatenstich konnte aufgrund der Einschränkungen während der Corona-Pandemie erst jetzt gefeiert werden. Eigentlich werden schon seit mehreren Wochen Tonnen an Sand auf dem Areal bewegt – es geht zügig voran.

Die Bedingungen, dass das so weitergeht, scheinen gut zu sein, glaubt man dem Büroleiter der Verbandsgemeinde, Markus Lehmann. Noch sind die Verträge nicht unterschrieben, aber es gebe viele Interessenten für die Gewerbegrundstücke, weshalb sogar eine Nachrückerliste geführt werde. „Die interessierten Unternehmen sind aus dem Ort, aus der Verbandsgemeinde und aus der weiteren Umgebung“, sagte Lehmann. Die Branchen seien vielfältig, unter anderem seien es ein Bauunternehmen, eine Kfz-Firma, ein Sanitärbetrieb, ein medizinisches Labor sowie ein Elektrobetrieb. Würden alle Interessenten unterschreiben, „wären alle Flächen verkauft“, sagte Lehmann. Was wiederum ein Segen für die Gemeindekasse wäre, die endlich Geld für die Refinanzierung des Projekts und eventuell auch für die Sanierung des Haushalts bekäme.